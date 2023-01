Germania: Rheinmetall, potremmo fornire 139 carri armati Leopard all'Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conglomerato per la difesa tedesco Rheinmetall potrebbe fornire 139 carri armati Leopard all'Ucraina, impegnata a respingere l'invasione russa. È quanto comunicato dalla stessa azienda al gruppo editoriale Rnd. In particolare, Rheinmetall dispone di 22 Leopard 2A4, che potrebbe rendere pronti per l'impiego e consegnare all'ex repubblica sovietica. La riparazione di questi corazzati richiederebbe circa un anno, con la fornitura possibile tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024. Vi sono poi 29 Leopard 2A4, pronti entro aprile-maggio prossimi. Questi esemplari sono destinati allo “scambio circolare”, meccanismo ideato dal governo tedesco per fornire armi pesanti all'Ucraina. In particolare, si prevede che la Germania consegni armamenti di questo tipo di propria produzione a Paesi membri della Nato e dell'Ue. In cambio, tali Stati inviano armi analoghe di produzione sovietica all'Ucraina. L'esecutivo tedesco ha concluso intese per lo “scambio circolare” con Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia e Grecia. Rheinmetall ha, infine, reso noto che potrebbe rendere disponibili per il Paese aggredito dalla Russia 88 Leopard 1. (Geb)