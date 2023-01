Thailandia-Italia: Chiang Mai ha ospitato l'ottavo Italian-Thai Business Forum (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La delegazione italiana al Business Forum ha incluso Italmobiliare, Cavagna Group, Cnh Industrial, Danieli, Ferrero, Iveco, Intesa Sanpaolo, Leonardo, Pirelli, Vittoria, Sace, Invitalia, Saipem, Ducati e Cis. Busaba ha ricordato che l'Italia è ad oggi il 24mo partner commerciale di Bangkok. Secondo i dati forniti dal Dipartimento per la promozione del commercio internazionale della Thailandia, tra gennaio e novembre 2022 l'interscambio tra i due Paesi è ammontato a 4,5 miliardi di dollari, con una crescita del 13 per cento su base annua. "Il dato illustra la continua crescita del commercio Thailandia-Italia e le ulteriori opportunità per una crescita sostenibile", ha commentato Busaba. (Fim)