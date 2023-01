Germania: attivisti per il clima minacciano di innalzare livello delle proteste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il movimento di attivisti per il clima Ultima generazione minaccia di innalzare significativamente il livello delle proteste in Germania. Una portavoce del gruppo, Aimée van Baalen, ha dichiarato: “Scenderemo in piazza in massa”. L'attivista ha evidenziato che “la resistenza sarà più grande che mai” e che, dal 6 febbraio, Ultima Generazione terrà azioni di protesta “in tutte le regioni della Germania”. Van Baalen ha avvertito: “Interromperemo la vita quotidiana in questa repubblica nel maggior numero di posti possibile”. Disordini verranno portati “in ogni città e in ogni villaggio con sempre più persone”. Il gruppo non ha rivelato con esattezza come dovrebbero svolgersi queste azioni. Come ricorda il quotidiano “Bild”, un anno fa (24 febbraio 2022), Ultima Generazione ha effettuato il suo primo blocco stradale a Berlino. A questa protesta hanno fatto seguito numerose interruzioni della circolazione sulle strade delle altre città e sulle autostrade, nonché azioni di protesta in ministeri e musei. Ora, Ultima Generazione auspica che sempre più persone si uniscano al movimento al fine di portare la Germania “a un punto morto”. Per va Baalen, questo è “un fattore decisivo”. A oggi, un numero esatto dei sostenitori del movimento non è noto. Secondo un'altra portavoce di Ultima Generazione, Carla Hinrichs, il governo federale deve “rinchiudere tutti” gli attivisti per il clima o accettarne le richieste. In particolare, il gruppo chiede la convocazione di un “Consiglio sociale”, formato da membri estratti a sorte, in cui elaborare le misure con cui rendere la Germania neutrale per il clima dal 2030. (Geb)