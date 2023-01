Energia: Descalzi (Eni), l'Europa ha una Ferrari e la lascia in garage

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con il conflitto in Ucraina tutti hanno aperto gli occhi sul fatto che in Europa non avevamo un piano di sicurezza energetica, siamo un enorme mercato ma non abbiamo mai avuto energia sufficiente prodotta nell'Unione europea, come avere una Ferrari in garage e scoprire di essere senza benzina". Lo ha detto al "Corriere della Sera" Claudio Descalzi, che è amministratore delegato dell'Eni dal 2014. Nessuno meglio di lui ha l'esperienza e il know how per lavorare su un piano nazionale che trasformi l'Italia in un hub energetico del Mediterraneo in grado di convogliare gas anche verso il Nord Europa. E' arrivato ad Algeri insieme a Giorgia Meloni, per concludere alcuni accordi con la compagnia locale Sonatrach: "Qualsiasi progetto complesso - dice - va affrontato con garbo, spiegandolo al cittadini, illustrando che c'è sempre un guadagno per tutti gli attori della collettività. Occorre che l'Italia ragioni in termini sistemici, come fa da sempre la Francia, dove destra e sinistra possono litigare su tutto ma su alcuni temi di interesse nazionale si uniscono ed esiste prima il Paese. Si può fare, ma occorre continuità politica sui progetti strategici". (segue) (Res)