Energia: Descalzi (Eni), l'Europa ha una Ferrari e la lascia in garage (2)

- Secondo il numero uno di Eni, l'Italia ha più di un titolo per aspirare a quello che Meloni ha definito Piano Mattei: "Il nostro Paese ha caratteristiche geografiche, logistiche e infrastrutturali uniche, e siamo gli unici ad avere una connessione via gasdotto con l'Algeria, che ha una capacità di 36 miliardi di metri cubi, ancora sottoutilizzata, una connessione via gasdotto con la Libia che ha una capacità di 12 013 miliardi di metri cubi e che può salire anche di parecchi miliardi, poi abbiamo íl Gnl dell'Egitto e tutti gli altri Paesi africani con cui lavoriamo. Oltre al Tap. Anche questa rete ci ha consentito di rimpiazzare finora ad oggi almeno metà del gas russo". Ma c'è anche un altro aspetto, e sono gli investimenti da fare: "In un tempo non lungo avremo tutto il gas necessario alla nostra autonomia, ma dobbiamo guardare anche alle infrastrutture. I rigassificatori in un primo momento saranno al Nord, poi potranno essere fatti anche al Sud. Al momento, per flussi del gas dal Sud esiste un collo di bottiglia fra la Campania, il Molise e l'Abruzzo. Snam ha già lanciato un piano di espansione che è necessario al progetto di un hub". C'è fiducia, infine, sugli obiettivi che l'Italia si è data: "Sono positivo, continuando così nell'inverno 2024 azzeriamo la dipendenza dalla Russia", ha concluso Descalzi. (Res)