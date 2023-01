Carburanti: Freni, basta colpevolizzare i gestori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di fronte allo sciopero dei benzinai, il sottosegretario all'Economia Federico Freni, della Lega, in una intervista alla "Stampa" si dice "certo che si troverà un punto di incontro", ma ammette anche qualche errore nell'atteggiamento del governo, perché "colpevolizzare i benzinai non ha senso. La trattativa è il cuore della politica". Con i gestori degli stabilimenti balneari la trattativa è durata anni: "Vogliamo garantire il miglior bilanciamento tra tempo, valorizzazione degli investimenti e dinamica concorrenziale. Spero però che, soprattutto dopo l'Inflation reduction act americano, anche l'Europa abbia capito che non si può morire per la concorrenza". Con l'Europa ci sono contrasti anche sulla direttiva per le case green, che impone un rapido efficientamento dei nostri immobili: "Stanno emergendo dubbi e riserve anche da altri Paesi, tra cui la Germania. È presto per tirare una linea, e sono convinto che si troverà un punto di equilibrio ragionevole, ma dovranno tenere conto delle peculiarità strutturali del nostro patrimonio immobiliare". (segue) (Res)