Carburanti: Freni, basta colpevolizzare i gestori (2)

- Sembra che il rapporto con Bruxelles continui a essere difficile. Eppure in Europa adesso si parla di debito comune e di crescita: "Dopo anni di dibattito sulla politica monetaria, è certamente positivo che ci si interroghi sugli strumenti più efficaci per favorire la crescita. Non si tratta solo di disegnare un nuovo debito comune, ma di rendere l'Europa davvero competitiva con Stati Uniti e Cina, con strumenti comuni di politica industriale e nuove regole per gli aiuti di Stato". "La pandemia, gli shock energetici e la guerra - continua il sottosegretario - hanno portato finalmente l'Europa a ragionare di crescita. In questa prospettiva la riflessione su un debito comune fornirà un contributo importante anche alle ipotesi di riforma del Patto di stabilità, le cui regole fiscali hanno in passato consolidato una marcata polarizzazione tra i Paesi dell'Unione, indebolendo il mercato comune. Evitare la polarizzazione dovrebbe essere uno dei primo obiettivi delle nuove regole", ha concluso Freni. (Res)