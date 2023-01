Energia: Descalzi (Eni), l'Italia non perda l'occasione di diventare l'hub europeo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dal Sud possono arrivare al massimo 126 milioni di metri cubi al giorno, questo è il collo di bottiglia e siamo quasi al limite", ha spiegato l'Ad di Eni. E comunque, "Snam ha già lanciato un piano di espansione che deve essere approvato da Arera, c'è una consultazione in corso. È una cosa necessaria". E dunque, il primo passo è quello di affrancarsi dall'energia di Mosca, poi aumentare l'approvvigionamento per fare transitare una quantità sufficiente di gas che possa garantire anche una quota per partner come Austria e Germania: "Pensiamo ad un hub energetico relativamente al gas, ma per avere prezzi bassi serve sovraofferta. Il primo punto è dare sicurezza energetica a costi bassi, poi la centralità viene da sé". Ora però è tempo di concentrarsi sull'Algeria. Esiste un gasdotto con una capacità di 36 miliardi di metri cubi di gas con il Paese, sottoutilizzata. Una di 12-14 miliardi con la Libia, che può salire. E poi ci sono Egitto, Nigeria, Mozambico e Angola. E ancora, i tubi dal Tarvisio. Il gas che arriva dalla Norvegia. Il Tap, che l'Azerbaigian "pensa di poter ampliare in qualche anno". Infine, "i tre rigassificatori di gas naturale liquefatto, che spero presto possano diventare quattro con Piombino e cinque con Ravenna", ha concluso Descalzi. (Res)