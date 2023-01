Auto: Elkann, con Fca e Stellantis realizzato sogno di mio nonno Gianni Agnelli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abbiamo realizzato il progetto di mio nonno Gianni Agnelli "prima con Fca e poi con Stellantis". Lo ha detto on un'intervista rilasciata al quotidiano "Les Echos", John Elkann, presidente di Stellantis. "Il suo obiettivo era quello di avere la grandezza per potersi impegnare nella competizione a livello globale", ha detto Elkann. Gianni Agnelli "sarebbe molto orgoglioso di vedere come, con la famiglia Peugeot al nostro fianco, e Carlos Tavares alla direzione generale, ci siamo impegnati a costruire una mobile tech company", ha affermato il presidente di Stellantis, spiegando che "i Paesi Bassi sono uno Stato che ha sempre favorito le multinazionali". Elkann poi ricorda le posizioni atlantiste del nonno spiegando che ben si conciliavano con il suo spirito europeista: "Per lui non c'era assolutamente opposizione tra le sue posizioni di europeo convinto, che aveva vissuto le due guerre mondiali, e la sua ammirazione per gli Stati Uniti", ha sottolineato Elkann. (Frp)