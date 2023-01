Germania: Papperger (Rheinmetall), Leopard 2 per Praga e Bratislava pronti in primavera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I 29 carri armati Leopard 2A4 destinati dalla Germania alla Repubblica Ceca e alla Slovacchia saranno pronti in primavera. È quanto affermato da Armin Papperger, amministratore delegato di Rheinmetall, il conglomerato per la difesa tedesco proprietario dei corazzati che sottopone attualmente a riparazione e ammodernamento. Intervistato dal settimanale “Stern”, l'Ad ha aggiunto: “Questi carri armati appartengono al governo federale, può farci quello che vuole”. Il riferimento è alla possibile consegna dei Leopard da parte della Germania all'Ucraina, impegnata a respingere l'invasione russa. Intanto, i 29 esemplari della versione 2A4 sono stati destinati a Repubblica Ceca e Slovacchia nell'ambito dello “scambio circolare”. Si tratta del meccanismo ideato dall'esecutivo tedesco per equipaggiare di armi pesanti il Paese aggredito dalla Russia. Tale iniziativa prevede che la Germania invii questi armamenti di propria produzione a Stati membri della Nato e dell'Ue. In cambio, i Paesi destinatari forniscono armi analoghe di produzione sovietica all'Ucraina. La Germania ha concluso intese per lo “scambio circolare” con Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia e Grecia. Alle forze armate di Praga e Bratislava verranno forniti rispettivamente 14 e 15 Leopard 2A4, con la prima unità già consegnata a dicembre scorso.(Geb)