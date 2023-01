Brasile: ministro Giustizia dispone indagini per genocidio e altri reati contro indigeni Yanomami (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto, quattro deputati del Partito dei lavoratori (Pt) del Brasile hanno depositato una denuncia presso l'ufficio del Procuratore generale della Repubblica (Pgr) contro l'ex presidente Jair Bolsonaro e l'ex ministro delle Donne, famiglia e diritti umani, senatrice Damares Alves per l'accusa di genocidio contro il popolo indigeno Yanomami, nello stato di Roraima. "Abbiamo visto bambini e adulti in situazione di grave malnutrizione, con aspetto cadaverico. In una Paese che anno dopo anno registra record nella sua produzione agricola e sfama diverse nazioni e popoli del mondo una situazione del genere non dovrebbe esistere", si legge nella denuncia. I deputati sostengono che Bolsonaro e Alves sono "direttamente responsabili, per azione o omissione, delle morti e delle disgrazie vissute dai popoli Yanomami e da altre comunità indigene e devono essere perseguiti e ritenuti responsabili". (segue) (Brb)