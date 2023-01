Usa: senatori democratici presentano proposte per bandire le armi d'assalto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di Senatori democratici statunitensi ha presentato ieri due disegni di legge tesi a bandire le armi semiautomatiche di derivazione militare - le cosiddette "armi d'assalto" - e i caricatori ad alta capienza, in risposta alle sparatorie di massa verificatesi nel Paese dall'inizio del 2023. Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha elogiato l'iniziativa dei Democratici, citando alcune tra le sparatorie di maggior profilo verificatesi nei mesi scorsi, inclusa quella dello scorso anno in un locale per omosessuali a Colorado Springs, nel Colorado, e quella che si è verificata nel fine settimana a Monterey Park, in California. Le proposte recano in calce la firma della senatrice californiana Dianne Feinstein e dei due senatori democratici del Connecticut, Richard Blumenthal e Chris Murphy. I disegni di legge vieterebbero "la vendita, il trasferimento, la produzione e l'importazione di armi d'assalto di tipo militare e di caricatori ad alta capienza", oltre ad aumentare da 18 a 21 anni l'età minima per l'acquisto di "armi d'assalto". Feinstein è stata una delle prime firmatarie di un divieto analogo approvato negli Usa nel 1994, e rimasto in vigore per un decennio. (Was)