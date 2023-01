Scienza: il nucleo della Terra potrebbe aver invertito il suo senso di rotazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nucleo interno della Terra, composto perlopiù di ferro solido e con un raggio di circa 1250 chilometri, potrebbe aver temporaneamente interrotto la propria rotazione, e averla poi ripresa in senso contrario. E' quanto afferma un nuovo studio di due ricercatori dell'Università di Pechino pubblicato sulla rivista scientifica "Nature Geoscience". Secondo le attuali teorie scientifiche, il nucleo esterno del pianeta, composto di ferro e nickel allo stato liquido, ruotando genera correnti elettriche e un campo magnetico, che consente al nucleo interno di ruotare su se stesso. Anche se gli scienziati non hanno modo di monitorare direttamente il nucleo interno, possono analizzare le onde sismiche causate dai terremoti e dai test nucleari effettuati durante la Guerra fredda mentre attraversano i vari strati della Terra: i ricercatori dell'Università di Pechino hanno utilizzato proprio questo metodo, e sulla base dei dati ipotizzano che il nucleo interno della terra abbia "sospeso" la propria rotazione tra il 2009 e il 2020, e potrebbe aver poi iniziato a ruotare lentamente in senso opposto. Secondo gli scienziati, tale dinamica potrebbe essere parte di un ciclo che si ripete approssimativamente ogni 70 anni. (Cip)