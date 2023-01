Usa: documenti riservati, senatori Democratici rivolgono nuove critiche a Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diversi esponenti del Partito democratico sono tornati a criticare il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, dopo la lunga perquisizione effettuata dal Federal Bureau of Investigation (fbi) nell'abitazione del capo dello Stato, che ha portato alla scoperta di nuovi documenti presidenziali riservati. "Sono molto preoccupato", ha dichiarato ieri il senatore Jon Tester del Montana, uno tra i parlamentari democratici che il prossimo anno dovranno affrontare difficili campagne di rielezione in Stati Usa a maggioranza repubblicana. "Dobbiamo accertare cosa diavolo è successo, e perché", ha aggiunto il senatore, secondo cui la scoperta di documenti riservati nell'abitazione e in un ufficio del presidente costituisce "una questione di sicurezza nazionale". Anche il senatore democratico del West Virginia Joe Manchin, che come Tester dovrà tentare la rielezione il prossimo anno, ha criticato con particolare durezza il presidente, definendo la sua gestione dei documenti riservati risalenti all'amministrazione Obama "incredibile" e "del tutto irresponsabile". (segue) (Was)