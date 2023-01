Brasile: Lula, ristabiliremo con Venezuela rapporto civile tra Stati autonomi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lula ha poi affermato che le questioni relative al Venezuela saranno risolte dal governo brasiliano con il "dialogo e non con blocchi, minacce di occupazione e offese personali" contro il presidente Nicolas Maduro. "Vedo che molte persone chiedono comprensione a Maduro, ma queste persone dimenticano che hanno fatto una cosa abominevole per la democrazia, ovvero riconoscere come presidente del Venezuela una persona che non era presidente, che non era stato eletto presidente della Repubblica. E questo cittadino ha trascorso diversi mesi a svolgere il ruolo di presidente senza esserlo". (Brb)