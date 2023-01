Ue: Lagarde (Bce), dobbiamo continuare ad alzare i tassi di interesse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale europea (Bce) deve continuare ad alzare i tassi di interesse per ridurre l'inflazione nell'Eurozona. È quanto dichiarato dalla presidente della Bce, Christine Lagarde, al ricevimento di inizio anno della Borsa tedesca, tenuto a Eschborn. In particolare, l'ex diretttrice del Fondo monetario internazionale (Fmi) ha affermato: “Abbiamo chiarito che i tassi di interesse della Bce devono continuare ad aumentare in maniera significativa e costante, al fine di raggiungere livelli sufficientemente restrittivi”. Lagarde ha quindi evidenziato che i tassi “devono rimanere a questi livelli per tutto il tempo necessario”. Intanto, mentre l'inflazione derivante dell'energia è diminuita nell'area dell'euro, quella sottostante continua a salire. Per la presidente della Bce è, dunque, “fondamentale” che tassi di inflazione superiori all'obiettivo del 2 per cento stabilito dall'autorità monetaria europea “non si trincerino nell'economia”. Lagarde ha, infine, dichiarato: “Dobbiamo ridurre l'inflazione e raggiungeremo questo obiettivo”.(Geb)