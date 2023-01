Usa: Fbi, gruppi hacker nordcoreani responsabili di furto criptovalute ai danni di Harmony

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due gruppi di hacker associati alla Corea del Nord, Lazarus Group e Apt38, sono responsabili del furto di circa 100 milioni di dollari in criptovalute verificatosi ai danni della società statunitense Harmony lo scorso giugno. Lo ha affermato ieri il Federal Bureau of Investigation (Fbi), secondo cui il 13 gennaio scorso i gruppi responsabili del furto hanno usato un protocollo di privacy noto come "Railgun" per riciclare criptovaluta Etereum del valore di più di 60 milioni di dollari frutto del furto dello scorso anno. Una porzione degli Ethereum rubati è stata successivamente inviata a fornitori di asset virtuali e convertita in bitcoin. Secondo l'Fbi, il furto e il riciclaggio di criptovalute è uno dei mezzi utilizzati dalla Corea del Nord per finanziare i suoi programmi di armi di distruzione di massa. Lo scorso giugno la società californiana Harmony ha denunciato il furto di criptovalute per più di 100 milioni di dollari ai danni di Horizon bridge, il software della società per la conversione e il trasferimento di criptovalute tra differenti blockchain. Harmony sviluppa blockchain per la finanza decentralizzata, che offre prestiti e altri servizi finanziari senza l'intermediazione di attori tradizionali come le banche. (Was)