Giappone: Dieta discuterà proposta di aumento Iva a sostegno di politiche per la natalità

- La Dieta del Giappone, che ha iniziato ieri la sua prima sessione del 2023, discuterà un piano del governo che prevede un impopolare aumento dell'imposta sul valore aggiunto (Iva) per finanziare l'aumento delle risorse destinate alle politiche per la natalità. Il primo ministro Fumio Kishida ha posto la questione al centro dell'intervento che ha tenuto ieri di fronte ai parlamentari, evidenziando la grave crisi demografica affrontata dal Paese e promettendo di porre la questione al centro dell'attività di governo nel corso dell'anno appena iniziato. Secondo la stampa giapponese, però, Kishida manca della forza politica necessaria a ottenere un aumento dell'imposta sui consumi, una misura così impopolare che i governi che hanno preceduto il suo hanno faticato persino a formulare. I piani del primo ministro potrebbero dipendere dall'esito delle elezioni suppletive locali in programma ad aprile, che in caso di insuccesso potrebbero minacciare la tenuta della sua leadership. (segue) (Git)