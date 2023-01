Giappone: Dieta discuterà proposta di aumento Iva a sostegno di politiche per la natalità (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo gli ultimi dati forniti dal ministero della Salute del Giappone, il Paese ha chiuso il 2022 con un nuovo record negativo delle nascite. Il totale dei nuovi nati nel Paese è calato lo scorso anno sotto la soglia di 800 mila per la prima volta da quando il governo ha iniziato a curare statistiche demografiche ufficiali, nel 1899. Tra gennaio e ottobre scorsi il Giappone ha registrato in tutto 669.871 nascite, il 4,8 per cento in meno rispetto allo stesso periodo del 2021, che come i sei anni precedenti aveva già segnato a sua volta un record storico negativo. In totale, i nuovi nati nel 2022 sono stati circa 770 mila, contro gli 811.604 dell'anno precedente. Il crollo demografico giapponese si sta verificando a un ritmo superiore rispetto a quanto anticipato dalle autorità, complici anche le ricadute della pandemia: nel 2017, infatti, l'Istituto nazionale di ricerca sulla popolazione e la sicurezza sociale aveva predetto un calo del numero annuale delle nascite a circa 850 mila nel 2022, e sotto le 800 mila nel 2030. (Git)