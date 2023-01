Usa: sparatoria in una scuola in Iowa, il bilancio dei morti sale a due persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due studenti sono morti a seguito della sparatoria avvenuta oggi in una scuola a Des Moines, nello Stato dell’Iowa. La polizia ha confermato di essere arrivata sul posto intorno all’una (ora locale), trovando subito almeno tre persone con ferite da arma da fuoco. Le due vittime sono state portate immediatamente in ospedale in condizioni critiche, dove sono morte a causa delle ferite. Una terza persona, un insegnante, è ancora in sala operatoria e i medici hanno fatto sapere che le sue ferite sono “serie”. Le forze dell’ordine hanno preso in custodia almeno tre sospettati a circa mezz’ora dall’incidente. “Si tratta di un atto premeditato: non c’è nulla di casuale”, ha affermato il sergente Paul Parizek, della polizia di Des Moines. (Was)