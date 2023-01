Usa: nuova sparatoria in California, sette morti e un ferito grave

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È di sette morti il bilancio della sparatoria avvenuta lunedì 23 gennaio nella città di Half Moon Bay, in California. Lo ha confermato l’ufficio dello sceriffo della contea di San Mateo, aggiungendo che l’incidente è avvenuto intorno alle 14:20 locali in due luoghi differenti, lungo l’autostrada 92, a circa 30 chilometri da San Francisco. Una ottava persona è stata trasportata d’urgenza in ospedale in condizioni critiche. Le forze dell’ordine hanno anche fatto sapere di aver fermato un sospettato. L’uomo, Zhao Chunli, è stato fermato all’interno della sua auto, dove gli agenti hanno rinvenuto l’arma, e arrestato senza opporre resistenza.(Was)