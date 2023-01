Ucraina: Zelensky, apparato statale non mostrerà debolezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina non mostrerà debolezza, l'apparato statale non mostrerà debolezza. Lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un videomessaggio in merito alla ratifica di alcune decreti. "Esiste una decisione di principio del Consiglio di sicurezza nazionale in merito alla partenza di funzionari all'estero. Questo vale per tutti i funzionari del governo centrale, vari altri livelli del governo locale. Questo vale per le forze dell'ordine, i funzionari eletti dal popolo, i pubblici ministeri e tutti coloro che devono lavorare per lo Stato e nello Stato", ha ricordato Zelensky, evidenziando come "i funzionari non potranno più viaggiare all'estero per vacanza o per altri scopi non governativi". "Un'altra decisione del Consiglio di sicurezza nazionale oggi riguarda la nostra indipendenza spirituale, che stiamo rafforzando e continueremo a rafforzare. Sono state introdotte sanzioni contro 22 persone - cittadini russi, che, con il pretesto della spiritualità, sostengono il terrore e la politica del genocidio", ha detto il presidente.(Kiu)