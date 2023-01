Brasile: attacco alle istituzioni, Corte suprema determina apertura altre sei inchieste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giudice della Corte suprema del Brasile (Stf) Alexandre de Moraes ha determinato l'apertura di altre sei inchieste per indagare sulla condotta dei cittadini e autorità dello Stato coinvolte nell'attacco alle istituzioni a Brasilia lo scorso 8 gennaio. La richiesta era stata formulata dalla Procura generale della Repubblica (Pgr). Tre delle sei richieste aperte oggi si concentreranno sul ruolo di tre gruppi di persone coinvolte negli atti: esecutori materiali, finanziatori e autori intellettuali. Altre tre inchieste sono state avviate per indagare, individualmente, sulla condotta di tre deputati presumibilmente coinvolti nella convocazione dei golpisti. I nomi di questi parlamentari non sono stati resi noti. Con queste in tutto sono sette le inchieste della Pgr autorizzate dalla Corte suprema. La prima è quella che indaga sulla condotta del governatore del distretto federale Ibaneis Rocha, dell'ex segretario della pubblica sicurezza (ed ex ministro della Giustizia), Anderson Torres e sui vertici delle forze dell'ordine di Brasilia. Per tutti le accuse sono, a vario titolo, di associazione per delinquere, terrorismo, abolizione violenta dello stato di diritto democratico, colpo di stato, minaccia, persecuzione e istigazione al delitto. (Brb)