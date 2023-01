Brasile: Lula, ristabiliremo con Venezuela rapporto civile tra Stati autonomi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha dichiarato che intende ripristinare le relazioni diplomatiche con il Venezuela nel rispetto reciproco che si deve a un Paese sovrano. Lula ha criticato la scelta di altri paesi di ingerenze nel Paese e della decisione "abominevole" di riconoscere Juan Guaido come presidente, quando non lo era. "Il Paese sarà trattato di nuovo normalmente, come devono essere trattati tutti i Paesi. Per questo verrà ristabilito un rapporto civile tra due Stati autonomi, liberi e indipendenti", ha detto Lula al termine di un incontro con il presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, a Buenos Aires. "Auspico per il Venezuela lo stesso che pretendo per il mio Paese: rispetto per la mia sovranità e rispetto per l'autodeterminazione del mio popolo", ha continuato il capo dello Stato brasiliano, affermando che "allo stesso modo in cui sono contrario all'occupazione territoriale della Russia in Ucraina, sono contro le molte interferenze che vediamo nell'autonomia del Venezuela". (segue) (Brb)