Usa-Kazakhstan: consigliere Sullivan incontra rappresentante Kazykhan, focus su sicurezza energetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere per la sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan, ha incontrato il rappresentante speciale del presidente del Kazakhstan per la cooperazione internazionale, Erzhan Kazykhan. Le parti, riferisce una nota, hanno ribadito il sostegno di Washington e Astana ai principi sanciti dallo statuto delle Nazioni Unite in materia di sovranità e integrità territoriale. Entrambi hanno valutato positivamente la partnership strategica tra i due Paesi, ribadendo la determinazione a collaborare su una serie di temi strategici, come la sicurezza energetica. (Was)