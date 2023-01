Brasile: ministro Giustizia dispone indagini per genocidio e altri reati contro indigeni Yanomami

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Giustizia del Brasile, Flavio Dino, ha ordinato alla Polizia federale di aprire un'indagine per genocidio, omissione di soccorso e crimini ambientali commessi contro gli indigeni Yanomami nelle riserve dello stato di Roraima. "Ci sono indicazioni molto forti della possibilità di un tentativo di genocidio. Inoltre, abbiamo prove di crimini ambientali e omissione di soccorso, in quanto quelle persone sono abbandonate. Le risorse pubbliche federali destinate alla salute indigena, non sono state correttamente utilizzate", ha scritto Dino nel documento trasferito alla polizia. La situazione è stata denunciata nel corso di una visita del presidente Luiz Inacio Lula da Silva che, accompagnato da alcuni ministri, ha verificato la grave situazione delle popolazioni locali. Al termine della visita, il capo dello Stato ha annunciato misure di emergenza per affrontare la crisi sanitaria. Medici e infermieri del Servizio sanitario nazionale (Sus) saranno trasferiti nell'area indigena per migliorare l'assistenza delle popolazioni originarie. (segue) (Brb)