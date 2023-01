Messina Denaro: ordinanza, condotta Bonafede ha fornito apporto di non secondaria importanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La “sistematica e non episodica condotta” da Andrea Bonafede “ha, in concreto, fornito un apporto di non certo secondaria importanza per le dinamiche criminose dell'associazione mafiosa operante nella provincia di Trapani, avendo il Bonafede così consentito al Messina Denaro, non soltanto di mantenere la sua latitanza, ma soprattutto, anche mediante la sua presenza nel territorio, di continuare ad esercitare il detto ruolo direttivo dell'organizzazione mafiosa”. È quello che scrive il gip di Palermo nell’ordinanza di custodia cautelare.(Rin)