Brasile: polizia, individuato mandante omicidio giornalista Phillips e indigenista Pereira

- La Polizia federale dello stato di Amazzonia ha confermato che Rubens Villar Pereira, detto "Colombia", è stato il mandante dell'omicidio dell'indigenista Bruno Pereira e del giornalista britannico Dom Phillips. L'uomo, conosciuto come "Colombia", era stato arrestato a luglio dello scorso anno nel corso delle indagini sul delitto avvenuto il cinque giugno 2022 lungo il fiume Rio do Itacoaí, presso la comunità di Cachoeira, nel municipio de Atalaia do Norte (stato di Amazzonia). Scarcerato a ottobre dopo aver pagato una cauzione di 15.000 real (3.000 euro), era stato nuovamente arrestato a dicembre. "Non ho dubbi che Colombia sia il mandante. Abbiamo la prova che ha fornito munizioni e assistenza legale agli esecutori materiali del delitto", ha detto in una conferenza stampa il sovrintendente della Pf, Alexandre Fontes. (segue) (Brb)