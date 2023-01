Usa-Malawi: amministratrice Usaid sente presidente Chakwera, focus su epidemia di colera nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministratrice dell’Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (Usaid), Samantha Power, ha avuto un colloquio telefonico con il presidente del Malawi, Lazarus Chakwera. Le parti, riferisce una nota, hanno discusso la situazione nel Paese alla luce della recente epidemia di colera, e il futuro dell’assistenza che gli Stati Uniti sono in grado di fornire al Malawi attraverso l’agenzia. L’amministratrice ha elogiato le autorità del Paese per come hanno gestito la situazione finora, ribadendo il sostegno di Washington. Particolare attenzione è stata dedicata anche alla lotta alla corruzione, e alla necessità di garantire lo sviluppo economico e il rafforzamento del sistema sanitario pubblico in Malawi. (Was)