Camorra: Meloni, Giuseppe Salvia non piegò la testa di fronte ad arroganza criminale

- Giuseppe Salvia “ha servito lo Stato con onore e non ha piegato la testa di fronte all’arroganza del criminale che, in quel momento, credeva di essere un intoccabile al di sopra della legge e delle istituzioni”. È quanto si legge nel messaggio del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a padre Maurizio Patriciello, parroco della Parrocchia di San Paolo Apostolo di Caivano (Napoli), in occasione della Santa Messa in memoria di Giuseppe Salvia, vicedirettore del carcere di Poggioreale a Napoli, ucciso il 14 aprile 1981. “Giuseppe ha dimostrato che non era così. Non è sceso a compromessi, ha fatto il suo dovere, fino in fondo, e ha pagato con la sua vita la sua scelta. Ma il suo sacrificio – prosegue il presidente del Consiglio – non è stato vano, perché la sua luce ha illuminato e continua ad illuminare l’impegno di tanti, soprattutto nella vostra comunità. Una comunità, certo, che ha le sue difficoltà e i suoi problemi da affrontare, ma che non è condannata. Anche la realtà più complessa può risorgere dal buio e brillare di nuova luce. Si può fare, seguendo anche l’esempio di Giuseppe, che non ha mai smesso di fare il suo dovere. Ogni giorno. È questo – evidenzia Meloni – il più grande insegnamento che ci ha lasciato Salvia: non fare ciò che conviene o che è più utile ma solo ciò che è giusto”.(Rin)