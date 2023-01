© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- LAZIO 2023- Il candidato del centrosinistra alla Presidenza della Regione Lazio, Alessio D'Amato partecipa alla presentazione del programma e dei candidati nella lista Psi alle prossime elezioni regionali del 12 e 13 febbraio. L'evento si svolge presso la sede nazionale del Psi a Roma, in via santa Caterina da Siena 57 (Ore 12:30)- Il candidato del centrosinistra alla Presidenza della Regione Lazio, Alessio D'Amato incontra l'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Roma. L'evento si svolge a Roma, Viale degli Ammiragli, 67 (Ore 17)- La presidente di Azione Mara Carfagna e il senatore di Azione Marco Lombardo presentano i candidati regionali del Terzo Polo a sostegno di Alessio D'Amato Presidente. Presso l'Antica stamperia Rubattino, via Rubattino 1, Roma (Ore 19) (segue) (Rer)