Usa: segretaria all’Energia, Biden metterà veto su proposta repubblicani su riserve strategiche

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, eserciterà il suo potere di veto sulla proposta di legge avanzata dai repubblicani per limitare il ricorso alle riserve strategiche di petrolio, qualora dovesse raggiungere la sua scrivania. Lo ha detto la segretaria all’Energia, Jennifer Granholm, durante un briefing con i giornalisti alla Casa Bianca. “Si tratta di una proposta di rischia di far salire nuovamente i prezzi della benzina”, ha spiegato. La proposta, che deve essere votata alla Camera dei rappresentanti, impedirebbe al dipartimento dell’Energia di fare ricorso alle riserve strategiche, fino a che il governo federale non avrà preparato un piano per incrementare la percentuale di terreni federali su cui sarà possibile chiedere permessi per l’estrazione di petrolio e gas. (Was)