Usa: feriti dopo una sparatoria in Iowa, due in condizioni critiche

- La polizia di Des Moines, nello Stato dell’Iowa, è intervenuta a seguito di una sparatoria avvenuta presso una struttura scolastica privata dedicata ai giovani che vivono in condizioni di povertà e disagio sociale, denominata “Starts Right Here”. Stando al messaggio pubblicato dalla polizia su Twitter, ci sarebbero diversi feriti, tra cui due studenti e un insegnante. La sparatoria sarebbe avvenuta intorno all’una (ora locale), e almeno due delle persone rimaste ferite sarebbero in condizioni critiche. “La polizia ha già preso in custodia più di un sospettato”, si legge nel messaggio. (Was)