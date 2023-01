Messina Denaro: ordinanza, Bonafede uomo d'onore riservato del capo mafia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La figura di Andrea Bonafede sarebbe stato un uomo d'onore riservato di Matteo Messina Denaro. Lo scrive il Gip di Palermo nell'ordinanza di custodia cautelare. "Si è in presenza, in sostanza, sia pure, si ripete, in termini di gravità indiziaria che rilevano nella presente fase cautelare, di un'affiliazione verosimilmente riservata del Bonafede per volontà del Messina Denaro quanto meno per facta concludentia, non essendo, d'altra parte, come è noto, sempre necessaria una manifestazione formale o rituale dell'affiliazione medesima”, scrive il gip di Palermo nell’ordinanza di custodia cautelare.(Rin)