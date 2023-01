Brasile: polizia, individuato mandante omicidio giornalista Phillips e indigenista Pereira (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono almeno otto le persone indagate per possibile partecipazione al duplice omicidio e occultamento di corpi. Tre dei sospetti sono stati rinviati a giudizio lo scorso 22 luglio. Si tratta di Amarildo da Costa Oliveira, noto come Pelado, Jefferson da Silva Lima e Oseney da Costa de Oliveira, noto come Dos Santos. La decisione di mandare i tre a processo da parte del giudice federale del tribunale di Tabatinga (Amazzonia), Fabiano Verli era stata rapida: appena 24 ore dopo la richiesta della procura. "Abbiamo due confessioni credibili, foto, e resti mortali che sono stati ritrovati solo dalle indicazioni degli imputati. Abbiamo testimonianze accurate, informative e documenti tutti convergenti verso gli imputati", aveva scritto Verli nella sua decisione. (segue) (Brb)