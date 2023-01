Brasile: polizia, individuato mandante omicidio giornalista Phillips e indigenista Pereira (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un precedente rapporto degli esperti della scientifica della polizia, divulgato il 18 giugno, aveva indicato che Pereira e Phillips sono stati uccisi con fucili caricati con munizioni da caccia (pallini). Le analisi forensi hanno rivelato che Pereira è stato colpito da tre colpi, due al petto e uno alla testa, mentre Phillips è stato colpito una volta al petto. Lo scorso 20 giugno la polizia ha anche recuperato la barca su cui viaggiavano Pereira e Phillips quando sono stati uccisi. L'operazione di recupero è avvenuta lungo il fiume Rio do Itacoaí, presso la comunità di Cachoeira, nel municipio di Atalaia do Norte (stato di Amazzonia). Il motoscafo si trovava a una profondità di circa venti metri a trenta metri dalla sponda destra del fiume, dove è stato affondato con l'utilizzo di sei sacchi di sabbia. Recuperato anche il motore e quattro tamburi di proprietà di Pereira. Il Polizia federale, titolare del caso, ha riferito che la barca sarà sottoposta nei prossimi giorni, ai necessari accertamenti forensi per cercare di ricostruire con maggiore precisione possibile l'omicidio. (segue) (Brb)