Lazio 2023: casa e periferie, continua il confronto tra candidati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal canto suo, Rocca ha criticato la gestione della giunta Zingaretti: "bisogna ricominciare a investire e crederci, riqualificare e rigenerare. Ci sono periferie trascurate e bisogna intervenire per renderle vivibili. Roma paga lo scotto enorme di assenza di servizi, con uno spreco di risorse pubbliche". Secondo Rocca la legge sulla rigenerazione "sta favorendo solo i ricchi dei Parioli e di Trieste Salario. Il privato non investe in periferia ma dove c'è cubatura e recupera in premialità, pertanto le aree penalizzate sono quelle delle fasce deboli". Per quanto riguarda il problema delle occupazioni abusive, per Rocca si tratta di conseguenze che si pagano rispetto all'assenza di risposte a un bisogno abitativo di tanti soggetti fragili. "Paghiamo almeno trenta anni di elettroencefalogramma piatto di tutte le pubbliche amministrazioni rispetto ai soggetti fragili e coloro che sono economicamente svantaggiati. Non c'è stata una politica che abbia portato a ripensare anche l'edilizia", ha concluso il candidato del centrodestra. Sull'Edilizia residenziale pubblica "bisogna ripartire dal contratto di servizio tra Regione e Ater. Bisogna riqualificare il patrimonio immobiliare pubblico abitativo e di socialità. Ci devono essere interventi in tempi certi", ha detto la candidata del M5s Donatella Bianchi. "La nostra campagna non è sui cartelloni pubblicitari, ma tra i cittadini. Ogni giorno li ascoltiamo, gli parliamo e proviamo a dare le risposte necessarie alla loro legittima richiesta di un cambio di passo in Regione", ha concluso Bianchi. (Rer)