Giustizia: Nordio, riforma Cartabia andava nella direzione giusta ma ha errori e mancanze

- La riforma Cartabia “andava nella direzione giusta. Complessivamente è una buona riforma che andava nella giusta direzione e che l’Europa ci chiedeva. Naturalmente, quando le cose vengono fatte in fretta e sopratutto con una maggioranza politica non omogenea, ci sono stati degli errori e delle mancanze”. A dirlo è stato il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, nel corso della registrazione della puntata di “Quarta Repubblica” in onda questa sera su Rete4. (Rin)