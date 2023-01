Brasile-Argentina: governi creano gruppo di lavoro per creazione moneta unica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi di Brasile e Argentina istituiranno un gruppo di lavoro per realizzare gli studi relativi alla creazione di una moneta comune (o unità di conto comune) per le operazioni di commercio estero tra i membri del Mercato unico del sud (Mercosur). Lo riferisce il quotidiano brasiliano "Valor Economico", secondo cui la proposta non mira a unificare le valute tra i Paesi, come nel caso dell'Unione europea (Ue) con l'euro. L'unità di conto comune verrebbe utilizzata solo per le transazioni commerciali tra Paesi per evitare che una politica più restrittiva negli Stati Uniti, ad esempio, possa penalizzare il commercio estero in Sudamerica a causa di una riduzione dell'offerta di dollari, la valuta attualmente utilizzata in maggior parte del Paese di tali contratti. Il nuovo sistema funzionerebbe come un centro di compensazione comune. La formazione del gruppo di lavoro è un primo passo per cercare di rendere praticabile la moneta comune, ma per la realizzazione del progetto potrebbero volerci anni. I dettagli della proposta devono ancora essere discussi, ma il meccanismo potrebbe integrare gradualmente i paesi membri del Mercosur.(Brb)