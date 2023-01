Ue: concluso il primo Consiglio Affari esteri dell'anno, sostegno all'Ucraina e nuove sanzioni all'Iran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è concluso a Bruxelles il primo Consiglio Affari esteri del nuovo anno, che ha visto i ministri di competenza degli Stati membri europei riunirsi per la prima volta in questo 2023. Un Consiglio che, come ha spiegato l'Alto rappresentante Ue per la Politica estera e di sicurezza Josep Borrell nel corso della conferenza finale, riparte dall'Ucraina e dalla guerra di aggressione della Russia. "I combattimenti sono ancora molto feroci e provocano molte vittime. La Russia continua i suoi sistematici e barbari attacchi alle città ucraine, uccidendo la popolazione e distruggendo infrastrutture civili. Continueremo a supportare l'Ucraina, che deve vincere questa Guerra", ha affermato. Un sostegno che passa anche per l'annuncio del raggiungimento dell'accordo politico per la settima tranche di supporto militare all'Ucraina, nell'ambito dello strumento europeo per la pace. "L'accordo prevede l'esborso di ulteriori 500 milioni di euro di supporto militare e un'ulteriore misura di assistenza, del valore di 45 milioni, per le forze ucraine che vengono addestrate dai nostri militari", ha spiegato Borrell, precisando che quest'ultima decisione "porta il sostegno militare totale, nell'ambito dello strumento europeo per la pace, a 3,6 miliardi". (segue) (Beb)