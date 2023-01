Ue: concluso il primo Consiglio Affari esteri dell'anno, sostegno all'Ucraina e nuove sanzioni all'Iran (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- A tenere banco nel corso della giornata, però, sono stati anche i risultati del recente Gruppo di contatto per la difesa dell'Ucraina di Ramstein, un vertice in cui non è stato trovato l'accordo per l'invio di carri armati Leopard a Kiev, come più volte richiesto dal presidente Zelensky. Mancato accordo che, secondo alcuni, sarebbe dipeso da un blocco imposto dalla Germania, ma l'eventualità è stata smentita dallo stesso Borrell. "Abbiamo discusso dei risultati di Ramstein durante l'incontro con i ministri Ue e, come la ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock aveva già detto, la Germania non blocca l'invio, da parte dei Paesi che desiderano farlo, dei carri armati Leopard", ha dichiarato l'alto funzionario. Oltre all'Ucraina, l'incontro ha permesso di affrontare altri dossier internazionali: è stata ad esempio decisa l'adozione di un nuovo pacchetto di sanzioni contro il regime iraniano, in cui 18 persone e 19 entità sono state aggiunte all'elenco dei soggetti sottoposti a misure restrittive, nell'ambito dell'attuale regime di sanzioni per i diritti umani. La decisione, si legge in una nota stampa pubblicata dal Consiglio, è stata presa "in considerazione del loro ruolo nell'uso diffuso e sproporzionato della forza contro i manifestanti non violenti dopo la morte di Mahsa Amini". Tra le persone sottoposte a misure restrittive, anche rappresentanti del governo e del Parlamento iraniano (Majles), importanti figure politiche e mediatiche, nonché membri di alto rango delle forze di sicurezza iraniane, compreso il Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche (Irgc). "Continuiamo a sostenere il diritto degli iraniani in difesa dei loro diritti umani fondamentali. Ho inviato questo messaggio più volte al ministro degli Esteri iraniano", ha affermato ancora Josep Borrell. (segue) (Beb)