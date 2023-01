Ue: concluso il primo Consiglio Affari esteri dell'anno, sostegno all'Ucraina e nuove sanzioni all'Iran (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un ultimo riferimento all'Ucraina è venuto dallo stesso Tajani. "Faremo tutto il possibile per far sì che l'Ucraina si possa difendere", ha dichiarato ai giornalisti a margine del Consiglio di Bruxelles. "L'obiettivo principale dell'Italia rimane quello di raggiungere la pace, che rimane la parola d'ordine del nostro impegno per quanto riguarda la vicenda Ucraina", ha detto. Una pace che, ha confermato il ministro, "passa per l'indipendenza dell'Ucraina", anche se la difesa dell'indipendenza dovesse significare arrivare alla vittoria militare di Kiev. "A noi interessa una pace giusta, a difesa del diritto internazionale, in cui le due parti si possano sedere attorno a un tavolo", ha concluso. (Beb)