Venezuela: presidenza, Maduro non ha partecipato a vertice Celac per timore "attacco neofascista"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Venezuela, Nicolás Maduro, non ha partecipato al vertice della Comunità degli Stati latinoamericani e caraibici (Celac), a causa della possibilità di un presunto attacco neofascista contro di lui. Lo ha reso noto la presidenza attraverso un comunicato diffuso poche ore prima dell'incontro tra Maduro e il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula Da Silva. "Vogliamo comunicare che nelle ultime ore siamo stati informati, inconfutabilmente, di un piano elaborato all'interno della destra neofascista, il cui obiettivo è quello di compiere una serie di azioni aggressive contro la nostra delegazione guidata dal presidente della Repubblica, Nicolás Maduro Moros", si legge nella nota. L'obiettivo era quello di "mettere in scena uno spettacolo deplorevole" per interrompere l'importante incontro regionale e "continuare con la campagna di discredito, già fallimentare, da parte dell'impero nordamericano". Per questo il governo Maduro ha inviato al vertice il suo ministro degli Esteri, Yvan Gil. Le autorità di Caracas hanno ringraziato il presidente dell'Argentina Alberto Fernández per l'invito e la sua posizione per garantire il successo dell'incontro. (Vec)