Usa: Casa Bianca, Biden si ricandiderà nel 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è intenzionato a correre per un secondo mandato alla Casa Bianca nel 2024. Lo ha confermato la sua portavoce, Karine Jean-Pierre, durante un briefing con la stampa in attesa di un annuncio ufficiale, che secondo i principali organi di stampa Usa dovrebbe arrivare dopo il discorso sullo Stato dell’Unione in programma per il 7 febbraio. “Lo ha detto lui stesso dopo le elezioni di medio termine, lo scorso novembre: intende ricandidarsi”, ha detto, rispondendo ad una domanda sui documenti classificati ritrovati nella residenza privata di Biden a Wilmington, in Delaware, e in un vecchio ufficio a Washington che ha utilizzato durante il suo mandato da vicepresidente. (Was)