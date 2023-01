Svezia: leader sovranista Akesson, preoccupati per posizione governo su libertà di espressione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dichiarazioni del governo svedese sulla libertà di espressione sono molto preoccupanti. lo ha affermato il leader del partito sovranista Democratici svedesi, Jimmie Akesson, in un post su Facebook, commentando quanto affermato dal premier Ulf Kristersson circa il rogo del Corano avvenuto sabato di fronte all'ambasciata turca a Stoccolma. "Come la maggior parte delle persone probabilmente ha capito, questa mossa del governo è molto, molto preoccupante, ai miei occhi", ha rilevato Akesson, "colpito" dalla condanna di Kristersson del gesto compiuto dall'estremista di destra danese-svedese Rasmus Paludan, autore del rogo del Corano. Dopo l'azione, Ulf Kristersson ha scritto sul suo account Twitter, in inglese, che bruciare libri sacri per molti è un atto profondamente offensivo. "Capisco che lo scopo sia quello di gettare benzina sul fuoco per quanto riguarda il rapporto con la Turchia in una fase critica per la Svezia. Ma c'è un limite a come un governo dovrebbe esprimersi, anche perché la Svezia ha una minaccia islamista interna che non può essere sottovalutata", ha detto a sua volta Akesson. I Democratici svedesi danno sostegno esterno al governo di centrodestra della Svezia. (Sts)