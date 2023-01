Lazio 2023: casa e periferie, continua il confronto tra candidati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La campagna elettorale nel Lazio, partita tardi e in sordina, procede spedita verso il voto del 12 e 13 febbraio. Tra interviste e confronti pubblici non mancano stoccate con botte e risposte a distanza: dalla sanità ai rifiuti, dai grandi eventi come Expo all'edilizia residenziale pubblica. E proprio la questione casa - legata alle periferie - è tra i temi caldi che ha animato il dibattito politico odierno. L'occasione è l'ennesimo confronto pubblico alla Città dell'architettura a Roma, dove i tre principali candidati - Alessio D'Amato per il centrosinistra, Francesco Rocca per il centrodestra e Donatella Bianchi per il M5s - si sono ritrovati per un faccia a faccia in modalità "staffetta". Tutti d'accordo che di debba investire sulle periferie, ovviamente, ma le modalità sono differenti. Sui vecchi condoni edilizi "vanno adottati provvedimenti come il silenzio assenso con legge regionale - ha detto D'Amato -. Serve semplificazione, dobbiamo avere una Regione che gestisce sempre meno. Il trasferimento dei poteri urbanistici a Roma Capitale sarà fatto anche per altre realtà urbane". Sulle periferie, secondo D'Amato, "non possono rimanere appese le 50 mila domande che risalgono alla prima sanatoria, è una situazione ingestibile perché si bloccano i fondi, 25 miliardi per creare occupazione. Vanno adottati provvedimenti come il silenzio assenso con legge regionale. Sarebbe un atto dovuto", ha sottolineato D'Amato che ha proposto la creazione di una "consulta delle periferie". (segue) (Rer)