Messina Denaro: Nordio, giusto non ammanettarlo, gesto grande civiltà

- Non ammanettare Matteo Messina Denaro nel momento dell’arresto “è stato un gesto di grandissima civiltà per il quale ancora adesso rinnovo le mie congratulazioni e il mio ringraziamento”. Lo ha affermato il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, nel corso della registrazione della puntata di “Quarta Repubblica” in onda questa sera su Rete4. Le manette “servono quando le ragioni di sicurezza lo impongono ma se una persona anziana e malata, è circondato da 20 uomini della polizia penitenziaria o dei Carabinieri e della Polizia, e non c'è pericolo di fuga, non si vede perché debba esserci questa aggiuntiva umiliazione delle manette. La pena, in tutti i sensi, non deve essere mai contraria alla dignità della persona e dal senso di umanità, nemmeno nei confronti del peggiore dei delinquenti”, ha concluso. (Rin)