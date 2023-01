Brasile-Argentina: Lula conferma finanziamento per gasdotto Nestor Kirchner

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha confermato che l'istituto di credito statale brasiliano Banca nazionale per lo sviluppo economico e sociale (Bndes) finanzierà parte dei lavori del gasdotto Nestor Kirchner, in Argentina. "Creeremo le condizioni per concedere il finanziamento per aiutare nella costruzione del gasdotto argentino", ha detto Lula a margine di un incontro bilaterale con l'omologo argentino Alberto Fernandes. "Sono sicuro che gli imprenditori brasiliani sono interessati al gasdotto, ai fertilizzanti, alle conoscenze scientifiche e alle tecnologiche che ha l'Argentina. E, se c'è interesse da parte di imprenditori e governi, e abbiamo una banca di sviluppo creata per finanziare questi progetti". (segue) (Brb)