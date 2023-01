Ue: concluso il primo Consiglio Affari esteri dell'anno, sostegno all'Ucraina e nuove sanzioni all'Iran (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incontro odierno ha visto anche la partecipazione del primo ministro palestinese Mohammed Shtayyeh, che ha avuto modo di confrontarsi con i ministri degli Esteri europei. "Il primo ministro ha condiviso con noi il quadro disastroso della situazione sul campo, con il record di vittime palestinesi in Cisgiordania lo scorso anno, e il continuo perdurare dell'alto livello di tensione", ha spiegato Borrell alla stampa. "Tutti i ministri europei hanno riaffermato l'impegno a proteggere la fattibilità della soluzione a due Stati, dando sostegno sul campo e mantenendo un orizzonte politico. Abbiamo discusso dell'importanza di una chiara tempistica per lo svolgimento di elezioni nazionali palestinesi e per l'avanzamento dei piani di riforma, per i quali continueremo a fornire il nostro sostegno", ha concluso l'Alto rappresentante Ue. Impegni che sono stati presi anche nei confronti della situazione di tensione che si continua a registrare fra Serbia e Kosovo. Come ha spiegato in un punto stampa il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, l'Europa sta lavorando alla normalizzazione dei rapporti fra le parti. "Dobbiamo lavorare per far sì che Serbia e Kosovo trovino un accordo", ha detto. Con l'Italia che, secondo Tajani, può giocare una partita importante nella regione. "Il fatto che il nostro Paese, questo fine settimana, facesse parte della delegazione che ha incontrato il premier kosovaro Albin Kurti e il presidente serbo Aleksandar Vucic, è un successo politico molto importante", ha dichiarato. "Significa che siamo tornati protagonisti nei Balcani e che dobbiamo lavorare per la pace e la stabilità", ha aggiunto. Un impegno che l'Europa deve prendere seriamente, ha spiegato il ministro italiano, anche in merito alla posizione dell'Unione nella regione. "Ci sono troppe presenze extraeuropee, che fanno i loro interessi e non quelli comunitari. Dobbiamo essere più attivi e più presenti", ha concluso Tajani. (segue) (Beb)