Usa: assalto al Congresso, altre cinque persone riconosciute colpevoli di cospirazione

- Tre membri del gruppo di estrema destra statunitense degli Oath Keepers, insieme ad un quarto uomo associato all’organizzazione, sono stati condannati per cospirazione per aver partecipato all’assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021. La sentenza ha riconosciuto Roberto Minuta, Joseph Hackett, David Moerschel e Edward Vallejo colpevoli di cospirazione per aver tentato di bloccare in maniera violenta la certificazione della vittoria di Joe Biden alle elezioni presidenziali del 2020. La notizia arriva poco dopo che una quinta persona, Richard Barnett, è stata riconosciuta colpevole di otto capi d’accusa. Il 62enne, cittadino dell’Arkansas, era tra i manifestanti che hanno fatto irruzione all’interno del Congresso, e in quell’occasione si è fatto fotografare con i piedi appoggiati sulla scrivania di Nancy Pelosi, che all’epoca era presidente della Camera dei rappresentanti. I capi di accusa a suo carico includono l’essere entrato in una area ad accesso limitato con un’arma letale o pericolosa e resistenza a pubblico ufficiale. Barnett, la cui sentenza definitiva è attesa per il mese di maggio, rimarrà agli arresti domiciliari fino ad allora, e rischia fino a 20 anni di prigione. (Was)